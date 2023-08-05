لا إصابات في حريق شقة سكنية بشارع مدرسة وراق العرب الإعدادية بالجيزة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع محمد فرج مجاهد من شارع مدرسة وراق العرب الإعدادية، بدائرة قسم شرطة الوراق شمال المحافظة، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع محمد فرج مجاهد من شارع مدرسة وراق العرب الإعدادية بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.