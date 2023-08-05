ads
السبت 05 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لا إصابات في حريق شقة سكنية بشارع مدرسة وراق العرب الإعدادية بالجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع محمد فرج مجاهد من شارع مدرسة وراق العرب الإعدادية، بدائرة قسم شرطة الوراق شمال المحافظة، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع محمد فرج مجاهد من شارع مدرسة وراق العرب الإعدادية بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الحمايه المدنيه بالجيزة السيطرة على الحريق السيطرة على حريق السيطرة على حريق نشب حريق داخل شقة سكنية سيطرة على حريق محاصرة النيران نشوب حريق داخل شقة سكنية نجحت قوات الحماية المدنية مديرية امن الجيزة قوات الحماية المدنية بالجيزة قسم شرطة الوراق