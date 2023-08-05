بالأسماء.. 23 مؤسسة تعليمية تحصل على الاعتماد والجودة في دمياط

أكد المهندس على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أنه تتويجًا للجهود التي تقوم بها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التربوى قرار برقم 227 بتاريخ 26/7/2023 باعتماد 36 مؤسسة تعليمية بمحافظة دمياط.

منها 23 مؤسسة من المؤسسات التي تمت زيارتها للاعتماد من خطة 2022/2023 ، و13 مؤسسه من خطة 2021/2022 )

ويهنئ وكيل الوزارة جميع القيادات التعليمية بديوان المديرية والإدارات التعليمية والمدارس وهيئات التدريس الحاصلة علي الاعتماد، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

وكانت المؤسسات التي حصلت على شهادة الاعتماد والجودة في إدارة دمياط عدد 2 مؤسسة هي روضتى عوض الصياد و التجريبية المطورة،وفي إدارة الروضة عدد 4 مؤسسة هي روضتي بنى الغوابين ب والشهيد ابو الفضل ومدرستى بنى الغوابين ب واحمد شلبى عبدالباقي الابتدائية.

وفي إدارة دمياط.الجديدة عدد 4 مؤسسة هي مدرستي الكفراوي الرسمية لغات ورويال للغات الإعدادية وروضتى دمياط المتميزة للغات وزيد بن حارثة، وفي إدارة فارسكور عدد 7 مؤسسات هي روضتي شهداء الناصرية وأولاد خلف (الشهيد رجاء على طه) و مدرسة الشهيد يحيى محمود الصعيدي ومحمد عبد العال العيوطي وشرباص تعليم أساسي الإعدادية ومدرسة عبد الهادي الإمام و محمد طارق ابو الفرح الابتدائية.

وفي إدارة الزرقا عدد 5 مؤسسة هي مدرسة الشهيد عزت الشامي و كفر تقي و الجمهورية الابتدائية وروضتى عزبة فرج سالم و سعد بصيلة (ميت الخولى)، وفي إدارة كفر سعد عدد 7 مؤسسة هي مدرسة وحدة كفر سعد البلد الابتدائية و كفر سعد البلد الابتدائية المشتركة ومدرسة وحدة كفر سعد ثان (محمود سمير ) وعزبة 3 وخزان عاشور وكفر سعد الاعدادية بنين.

وفي إدارة السرو عدد 2 مؤسسة عطا الله الإعدادية والنيل الحديثة المشتركة دقهله الابتدائية،وفي إدارة عزبة البرج عدد 3 مؤسسة هي روضة الشيخ ضرغام و الجواهرة والرطمة،وفي إدارة ميت أبو غالب عدد 1 مؤسسة هي مدرسة كفر المنازلة الابتدائية.

وفي إدارة كفر البطيخ عدد 2 مؤسسة هى مدرستي عاطف سليم بنات والسلام الابتدائية