تجديد حبس 10 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال شرطة بالقاهرة الجديدة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، بتجديد حبس 10 أشخاص بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية من محاسب بشركة مقاولات بالقاهرة بأسلوب انتحال الصفة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن البداية كانت عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (محاسب بشركة مقاولات كائنة بدائرة القسم) بقيام عدد 6 أشخاص مجهولين بالحضور للشركة محل عمله وادعوا أنهم رجال شرطة وقاموا باصطحابه داخل سيارة "ميكروباص" بدعوى صدور أمر ضبط وإحضار له بناءً على شكوى مقدمة ضده، وحال سيرهم طلبوا منه مبالغ مالية لإنهاء تلك الشكوى وإطلاق سراحه.

وفى سبيل ذلك توجهوا لأحد البنوك وقام بتحويل مبلغ وقدره (مليون و100 ألف جنيه) على دفعتين لصالح حساب أحد الأشخاص، وسحب مبلغ 150 ألف جنيه وإعطائه لهم، وعقب ذلك، قام بتحويل مبلغ مليون جنيه أخرى من خلال تطبيق بنكى لصالح حساب إحدى الشركات، وقاموا بإطلاق سراحه، ولدى توجهه لسيارته اكتشف (سرقة مبلغ مالى وبعض متعلقاته) من داخل السيارة.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (10 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم المبالغ المالية المستولى عليها، بالإضافة إلى مبلغ (مليون جنيه "بحساب اثنين من المتهمين")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حيث أقر اثنين من المتهمين بتحريض باقى المتهمين على سرقة المُبلغ نظرًا لعلمهما باستيلائه على مبالغ مالية من الشركة محل عمله وفى سبيل ذلك خططوا لارتكاب الواقعة، وتقاسموا المبالغ المالية فيما بينهم.

باستدعاء المجنى عليه اتهمهم بارتكاب الواقعة، وبسؤال مالك الشركة المشار إليها اتهم المُبلغ بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشركة عمله، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.