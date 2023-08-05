أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت 5 - 8 - 2023

السبت 05/أغسطس/2023 - 02:38 م

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه في مصر اليوم السبت 5 أغسطس 2023، في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.8414 جنيه للشراء و30.9586 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التجاري الدولى مصر CIB سجل سعر الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك MIDBANK في مصر 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في QNB بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإستثمار العربي AIB 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في NBK بنك الكويت الوطني، 30.85 جنيه نحو 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 30.85 جنيه للشراء ونحو 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك SAIB سعر 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.