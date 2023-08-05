السفير الروسي لدى لندن: بيانات الدفاع البريطانية حول تقدم القوات الأوكرانية مغلوطة

نفى السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين، اليوم السبت، صحة تقارير وزارة الدفاع البريطانية والتي تضمنت معلومات تشير إلى تقدم الهجوم الأوكراني المضاد.

وقال كيلين - في تصريحات أوردتها قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، إن تقارير وزارة الدفاع البريطانية حول استمرار تقدم القوات الأوكرانية غير صحيحة ومغلوطة، موضحا أن القوات الروسية استعادت العديد من البلدات التي استولت عليها القوات الأوكرانية المسلحة مؤخرا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق، فشل محاولات أوكرانيا للاستيلاء على مناطق روسية، حيث تم وقف تقدم قواته وإعادتها إلى مواقعها الأصلية.