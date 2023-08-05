بالصور.. «الكابو» يشعل مهرجان العلمين بأغنية «بالي رايق» وسط حضور جماهيري ضخم

أشغل «الكابو» حميد الشاعري مهرجان العلمين وذلك خلال حفله مساء أمس، والذي شاركه خلاله الكينج محمد منير بمهرجان العلمين، وغنى الكابو أحدث أغنياته "بالي رايق" والتي انتهى من تسجيلها خصيصًا قبل ساعات قليلة من حفله أمس، وأهداها لجمهور الحفل.

أغنية "بالي رايق" كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع محمود الشاعري، وغناها حميد الشاعري اليوم لأول مرة كإهداء لجمهور مهرجان العلمين، وتفاعل معها الجمهور تفاعل كبير.

وأبدى حميد الشاعري سعادته بالمشاركة في الحفل، موجهًا الشكر للقائمين على مهرجان العلمين ومنظمي المسرح والحفلات في المدينة الجديدة، كما أشاد بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على اهتمامها برعاية الترفيه في مصر، بصورة تليق بتاريخها الكبير الفن.

كما أشاد بمدينة العلمين الجديدة، وبكل عامل ومهندس وفني قام بالمشاركة في بناءً هذا الصرح السياحي الكبير والمشرف والذي يليق باسم وتاريخ مصر، وفي لفتة إنسانية رائعة، بعث حميد الشاعري تحية خاصة من مسرح أرينا، لعمال البناء والنظافة والطرق على مجهودهم وعملهم لظهور هذا الصرح العملاق والمدينة الجميلة بأفضل صورة.

وشارك حميد الشاعري في الغناء ببعض الأغاني، كلا من المطرب والملحن هيثم نبيل، والمطربة هلا رشدي، وقدموا له الشكر على دعمه لهم في بداياتهم الفنية.

وحققت حفلة حميد الشاعري ومحمد منير نجاحًا كبيرًا وإشادات واسعة، وقد وصل الجمهور لما يزيد عن ٢٥ ألف متفرج، خاصة بعد نفاذ التذاكر فور طرحها، إذ اجتمع حميد ومنير على مسرح واحد لأول مره منذ سنوات طويلة، وهو ما ساهم في تفاعل جمهور الثنائي وإقبالهم على حضور الحفل بالعلمين الجديدة، وقام الثنائي حميد ومنير بغناء أغنية أكيد لأول مره معا منذ حوالي 37 عاما.

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