مسجد بدون مصلين في صلاة الجمعة بمسقط رأس وزير الأوقاف ببني سويف

سادت حالة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي ببني سويف، احتجاجا على انتشار صور لمسجد يخلو من المصليين،اليوم،أثناء تأدية صلاة الجمعة.

وانتقد رواد التواصل الإجتماعى، عدم تواجد المصلين في مسجد التقوى بعزبة غنيم التابعة لمركز ومدينة ببا مسقط رأس الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، دون اعتذار سابق أو إنذار لتوفير البديل، قائلين "في بلدك يا "جمعة" ماصلناش "الجمعة" .

من جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، في تصريح خاص له لـ"البوابة نيوز" أن عزبة غنيم عزبه صغيره جدا وتابعة لقرية طنسا،وبها مسجدين،وأن أحد المسجدين بها يسع سكان القرية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف،أن مسجد التقوى بعزبة غنيم،به خطيب متطوع،وتم إلغاء تصريحه لعدم إبلاغه للإدارة بأنه لن يحضر صلاة الجمعة، ووضع الأوقاف في حرج،مضيفا أنه على الفور بعد هذه الواقعه تم تعيين خطيب جديد مصرح له بالخطابة فى هذا المسجد .

