بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص بحادث تصادم بين سيارتين في البحيرة

أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو حمص يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى تومناية بالطريق الزراعي أمام قرية بولاد بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص وجاري عمل الفحوصات الطبية داخل مستشفى دمنهور التعليمي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد 4 سيارات إسعاف وتبين إصابة كل من« راوية أحمد عبد العزيز، 33 سنة، شيماء أحمد عبد العزيز، 30 سنة، ندى أحمد العزيز، 30 سنة، صفاء إبراهيم فراج، 32 سنة، ملك عمار سالم عامين، آدم فتحي أبو مصطفى، 6 سنوات، أحمد عبد العزيز أحمد 10 سنوات، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء ومقيمون قرية شرنوب بمركز دمنهور، ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة.

