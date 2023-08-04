مقتل خفير خصوصى وإصابة شقيقه والقبض على 9 متهمين بالسلام

لقى خفير خصوصى مصرعه واصيب شقيقه أثر خلافات مع آخرين حول حراسة إحدى الورش بمدينة السلام والقى القبض على 9 متهمين فى الواقعة.



تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوفاة (خفير خصوصى" متأثرًا بإصابته بطلق نارى"، وإصابة شقيقه بطلق نارى) إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل خفراء خصوصيين لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش بدائرة القسم.



وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط 3خفراء خصوصيين وبحوزة أحدهم "سلاح وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك (آخرين "جارى ضبطهم") لذات الخلافات.

كما تم ضبط 6 آخرين لقيامهم بالتحريض على إرتكاب الواقعة والتستر على المتهمين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.