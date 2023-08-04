ads
الجمعة 04 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مقتل خفير خصوصى وإصابة شقيقه والقبض على 9 متهمين بالسلام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

لقى خفير خصوصى مصرعه واصيب شقيقه أثر خلافات مع آخرين حول حراسة إحدى الورش بمدينة السلام والقى القبض على 9 متهمين فى الواقعة.


تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا  بوفاة (خفير خصوصى" متأثرًا بإصابته بطلق نارى"، وإصابة شقيقه بطلق نارى) إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل خفراء خصوصيين لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش بدائرة القسم.


وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط 3خفراء خصوصيين وبحوزة أحدهم "سلاح وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك (آخرين "جارى ضبطهم") لذات الخلافات.

كما تم ضبط 6 آخرين لقيامهم بالتحريض على إرتكاب الواقعة والتستر على المتهمين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

 

إطلاق نار السلام أول الخلافات هاربين بمدينة السلام