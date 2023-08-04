الرئاسة الروسية تحذر من التدخل الأجنبي في النيجر

الجمعة 04/أغسطس/2023 - 03:11 م

حذرت الرئاسة الروسية (الكرملين) من أي تدخل أجنبي، بما فيه الأمريكي، في النيجر، مشيرة إلى أن هذا لن يسهم بحل الأزمة.

وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة-: "إن روسيا تراقب الوضع بقلق وتدعو لعودة النيجر للمسار الدستوري بأسرع وقت"، محذرًا من التدخل الأجنبي في شئون هذا البلد.

وأضاف بيسكوف: "نحن نتابع الوضع هناك بحذر شديد ونشعر بالقلق من التوتر في هذه المنطقة"، مؤكدًا أن بلاده ما زالت تؤيد العودة السريعة إلى المسار الدستوري في النيجر.

وتابع المتحدث: "أن الأهم هو العودة إلى المسار الدستوري دون الإضرار بحياة البشر"، مشككًا بقدرة تدخل بعض القوى غير الإقليمية على تغيير الوضع الحالي في النيجر للأفضل.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم أن ما يحدث في النيجر شأن داخلي، مشددة على ضرورة استبعاد أي تدخل عسكري أجنبي في هذا البلد.