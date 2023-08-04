الخارجية الروسية: ما يحدث في النيجر شأن داخلي

الجمعة 04/أغسطس/2023 - 01:37 م

أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية، أن ما يحدث في النيجر شأن داخلي، مشددا على ضرورة استبعاد أي تدخل عسكري أجنبي في البلاد.

وقال المصدر - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم /الجمعة/ - إنه "يجب استبعاد احتمال التدخل في النيجر، وأن يكون حل مشاكل هذا البلد بجهود مواطنيه، لأنها شؤون داخلية تخص النيجر، ونلتزم مبدأ أن حل المشاكل الإفريقية من شأن الأفارقة.. أبناء إفريقيا يجب أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم".

وطالب رئيس النيجر محمد بازوم، في وقت سابق، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بمساعدته على استعادة النظام الدستوري في البلاد، فيما أعلن اللواء عبد الرحمن تشياني رئاسته المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح ببازوم.