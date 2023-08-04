مسجل خطر يعتدي على حماته بسلاح أبيض في الطريق العام بالقناطر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله تضرر "أحد الأشخاص وزوجته" من تعرض الثانية بالتعدى بسلاح أبيض من قبل زوج ابنتها بالجيزة.



وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بقيام شخص بالتعدى على والدة زوجته بسلاح أبيض محدثاً إصابتها وبسؤال المجنى عليها قررت بأنه حال سيرها بالطريق بدائرة المركز تقابلت مع زوج ابنتها "له معلومات جنائية" وشقيقه مقيمان بدائرة المركز، وحدثت مشادة كلامية بينهم، بسبب وجود خلافات زوجية، قاما على إثرها بالتعدى عليها بسلاح أبيض محدثاً إصابتها وفرا هاربين.



وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما اعترف الأول بارتكابه الواقعة كما أرشد عن السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.