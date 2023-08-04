ads
الجمعة 04 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مسجل خطر يعتدي على حماته بسلاح أبيض في الطريق العام بالقناطر

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله تضرر "أحد الأشخاص وزوجته" من تعرض الثانية بالتعدى بسلاح أبيض من قبل زوج ابنتها بالجيزة.


وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بقيام شخص بالتعدى على والدة زوجته بسلاح أبيض محدثاً إصابتها وبسؤال المجنى عليها قررت بأنه حال سيرها بالطريق بدائرة المركز تقابلت مع زوج ابنتها "له معلومات جنائية" وشقيقه مقيمان بدائرة المركز، وحدثت مشادة كلامية بينهم، بسبب وجود خلافات زوجية، قاما على إثرها بالتعدى عليها بسلاح أبيض محدثاً إصابتها وفرا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما اعترف الأول بارتكابه الواقعة كما أرشد عن السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة التواصل الإجتماعي فيس بوك تداول مقطع فيديو تعدى بسلاح ابيض خلافات زوجية بمديرية أمن الجيزة بمنشأة القناطر مديرية امن الجيزة مركز شرطة منشأة القناطر وقع التواصل الاجتماعي فيس بوك موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك موقع التواصل الاجتماعي ملابسات تداول مقطع فيديو مقطع فيديو مشادة كلامية مسجل خطر