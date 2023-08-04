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الجمعة 04 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

إيرادات آبل تواصل تراجعها.. ومبيعات آيفون "مخيبة"

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تسجل شركة آبل تراجعا وانخفاضا جديدا في الإيرادات بنسبة 1.4%، للمرة الثالثة على التوالي، خلال الربع الثالث من العام، مع تراجع مبيعات هواتف "آي فون"، بحسب ما أعلنت المجموعة الأمريكية.

وسجلت هواتف "آي فون" تراجعا خلال الربع الأخير، مع انخفاض المبيعات بنسبة 2.4%، وهو تراجع تخطى توقعات السوق.

وأشار رئيس المجموعة تيم كوك، في بيان، إلى إن "آبل"  أصبح لديها أكثر من مليار اشتراك في خدماتها المتعددة، بزيادة 150 مليون مشترك خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
ولم تصبح هواتف آيفون هي العنصر الوحيد الذي يسجل انخفاض في المبيعات، إذ أن الشركة سجلت انخفاضا ملحوظا في مبيعات أجهزة "ماك" بنسبة 7%، والأجهزة اللوحية "آي باد" (-20%).

وبالرغم من أن الشركة تسجل تسارعا في مبيعاتها في الصين بنسبة 7.9% على أساس سنوي، إلا أن المبيعات تراجعت في آسيا والولايات المتحدة، بينما سجلت أداء جيدا في أوروبا.
 

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