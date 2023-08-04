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الجمعة 04 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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 استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال اقتحامها مخيم "نور شمس" في طولكرم بشمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن الشاب محمود أبو سعن (18 عاما)، أصيب برصاصة في رأسه  أطلقها جنود الاحتلال عليه من مسافة صفر، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، حيث استشهد متأثرا بجروحه.
وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم طولكرم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام.

الاحتلال الإسرائيلي طولكرم مخيم نور شمس