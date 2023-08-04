الأحد المقبل.. اتحاد الكرة يبدأ صرف المستحقات المتأخرة للحكام بالقاهرة

يبدأ اتحاد الكرة يوم الأحد المقبل، صرف المستحقات المتأخرة للحكام بمختلف الدرجات، والتي توقف صرفها منذ عدة أشهر بسبب الأزمة المالية التي يمر بها اتحاد الكرة.



وعلمت “البوابة”، أن لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة استقرت على بدء صرف المستحقات المتأخرة بحكام منطقة القاهرة اليوم الجمعة أو غدًا السبت على أقصى تقدير، على أن يتوالى الصرف تباعًا لباقي حكام المناطق والقطاعات الأخرى.



وجاء اختيار منطقة القاهرة لتكون أول مناطق الحكام التي تصرف المستحقات المتأخرة نظرًا لوجود عدد كبير من الحكام بها، حيث تضم منطقة القاهرة نحو 500 حكم وهو ما يوازي تقريبًا نصف عدد الحكام العاملين بالساحة الكروية في مصر حاليًا.



وفضل مسئولو لجنة الحكام الانتهاء أولًا من صرف مستحقات حكام منطقة القاهرة، لأنه بذلك سيكون قد تم الانتهاء من صرف مستحقات القطاع الأكبر من الحكام، على أن يتم صرف المستحقات لحكام باقي المناطق واللجان الفرعية على مدار الأسبوع المقبل.



وبسبب الأزمة المالية التي يمر بها اتحاد الكرة توقف صرف بدلات الحكام منذ عدة أشهر، حيث لم يحصل حكام الدوري الممتاز على أي بدلات مالية منذ الجولة الـ 14 للبطولة، حيث يتبقى لهم مستحقات 20 جولة كاملة بالدوري، بجانب مستحقات مباريات بطولة نسخة الموسم الحالي من كأس مصر وبعض مباريات النسخة السابقة من البطولة، ومستحقات النسختين الأخيرتين من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.