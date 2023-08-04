«قصت شعرها بعدما صُدمت بالنتيجة».. تعرف على تفاصيل أزمة طالبة المنيا

أعربت سارة ماهر حسن، الطالبة في الثانوية العامة، عن حزنها وصدمتها بسبب حصولها على مجموع ضعيف في نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 في شعبة علمي رياضة، وأوضحت أنها كانت تحلم بالالتحاق بكلية الهندسة واجتهدت طوال العام في مذاكرة دروسها من أجل تحقيق حلمها، ولكنها فوجئت بحصولها على مجموع 37% ورسوبها في 3 مواد.



أكدت سارة أنها تقيم في مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، وأنها قامت بتصوير بث مباشر وهي تقص شعرها حزنًا على حصولها على مجموع ضعيف، وليس بحثًا عن تريند كما أشيع.

وأضافت أنها لم تقص شعرها إلا أملاً في الحصول على درجاتها الفعلية، وأنها حصلت في سنوات سابقة على شهادات تكريم تؤكد تميزها في الدراسة، وأن والدتها كانت تدعمها وتقف معها خلال سنوات الدراسة.

وأشارت سارة إلى أنها كانت تذاكر دروسها طوال العام وأنها أصرت على خوض الامتحانات في جميع المواد دون تقسيمها على عامين، وحصلت على دروس خصوصية في جميع المواد.

وأوضحت طالبة الثانوية العامة، أنها كانت تراجع الامتحانات بعد خروجها من اللجنة وكانت إجاباتها دقيقة بشهادة المعلمين، كما سبق وحصلت على المركز الثاني في اختراع هندسي وكانت ترغب في الحصول على براءة اختراع.

وانتشر مقطع فيديو يتضمن بث مباشر أذاعته الطالبة سارة ماهر حسن ظهر قبل يومين على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وهي في حالة انهيار تام وتبكي بحرقة، وتمسك في يدها مقص وتقوم بقص شعرها، تعبيرًا عن آسفها وحزنها وصدمتها من الحصول على مجموع 37% بنتيجة الثانوية العامة شعبة علمي رياضة 2023، رغم أنها كانت تستحق الحصول على مجموع لا يقل عن 95% "بحد قولها"، وأنها كانت ترغب في الالتحاق بكلية الهندسة لتحقق حلمها وتسعد أسرتها.