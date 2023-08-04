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الجمعة 04 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنتاجون: الولايات المتحدة ليست لديها أوهام بشأن هجوم أوكرانيا

البنتاجون
البنتاجون
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كشف رئيس الخدمة الصحفية في البنتاجون، باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة ليست لديها أوهام بشأن هجوم أوكرانيا المضاد وتدرك أنه سيكون صعبًا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال رايدر: "ليس هناك وهم بأن هذا القتال الذي تخوضه أوكرانيا سهل. كان لدى روسيا الوقت لإنشاء التحصينات، وأوكرانيا تتقدم، لذا فإن القتال سيكون صعبا".

وأضاف رايدر: "نحن على ثقة بأن لديهم قدرات قتالية كبيرة، وأنهم سيستخدمونها متى وأينما اختاروا الدفاع عن بلادهم واستعادة سيادة أراضيهم".

ووفق وزارة الدفاع الروسية، يقوم الجيش الأوكراني بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو. وفي 11 يوليو، قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بدء الهجوم المضاد قد تجاوزت 26 ألف شخص، كما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي اتجاه.

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