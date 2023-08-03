البطولة العربية.. لاعب الزمالك السابق يقود الرجاء للفوز على الوحدة

حقق فريق الرجاء المغربي، فوزًا ثمينًا على نظيره الوحدة الإماراتي بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

وقاد زكريا الوردي نجم خط وسط الرجاء، لاعب الزمالك السابق، فريقه الحالي للفوز على الوحدة بفضل هدفه في الدقيقة 26 من صناعة زكريا لبيب.

وتأهل الرجاء المغربي إلى دور ربع النهائي من البطولة العربية، بعد فوزه على الكويت الكويتي بثنائية دون رد في الجولة الثانية.

وبعد فوز الرجاء على الوحدة، تصدر الفريق المغربي ترتيب المجموعة الرابعة بكأس الملك سلمان للأندية 2023 برصيد 9 نقاط، وحل نظيره الإماراتي ثانيًا بـ6 نقاط، ليتأهل هو الآخر إلى دور ربع النهائي من البطولة العربية.