الجيش الثالث الميدانى ينظم عددا من الزيارات التوعوية لأبناء جنوب ووسط سيناء

نظمت قيادة الجيش الثالث الميدانى زيارات لأبناء وسط وجنوب سيناء لعدد من المزارات التاريخية والمنشآت التعليمية والمشروعات التنموية بهدف زيادة وعيهم المعرفى بما تمتلكه مصر من تاريخ وريادة فى مختلف المجالات.

ويأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم روح الولاء والانتماء لدى أبناء المجتمع المصرى وتعميق أواصر ارتباطهم بالقوات المسلحة.

واشتملت الزيارات على جولات تفقدية لمقر قيادة الجيش الثالث الميدانى، والمتحف الحربى القومى، وبانوراما حرب أكتوبر، وجامعة السويس، ومصنع السويس للصلب.

واستمع الأبناء إلى شرح مفصل لكافة المعالم التى تم زيارتها والتى ساهمت فى زيادة مستوى المعرفة لديهم بحضارة الدولة المصرية العظيمة.

وفى ختام الزيارات أعرب أبناء جنوب ووسط سيناء عن امتنانهم وتقديرهم لحرص قيادة الجيش الثالث الميدانى على تنظيم تلك الزيارات التى عظمت من معلوماتهم المعرفية وأسهمت فى إتاحة الفرصة لمشاهدة عدد من المعالم المصرية العريقة.

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