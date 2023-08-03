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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس الأمريكي يدعو للإفراج الفوري عن رئيس النيجر المحتجز

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن للإفراج الفوري عن رئيس النيجر المحتجز، محمد بازوم، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية".

وأبلغ أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، رئيس النيجر المحتجز، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال ملتزمة بإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا إلى السلطة.

جدير بالذكر أن جنود الحرس الرئاسي في النيجر أعلنوا عبر التليفزيون الوطني في النيجر، عن عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة، وحمدو سولي وزير الداخلية، وذلك بعد ساعات من احتجازه في القصر الرئاسي، وسط رفض من الاتحاد الإفريقي وعدد من الدول الأوروبية لهذا الأمر.

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