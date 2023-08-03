التظلمات تعلن تقليص عقوبة كهربا إلى 6 مباريات ونصف مليون جنيه

أكد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أن اللجنة قررت تخفيف عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلى إلى الإيقاف ست مباريات فقط، وغرامة نصف مليون جنيه بدلا 12 مباراة.

وقال الشوربجى إنه تقرر أيضا تخفيض الغرامات كذلك على الأهلى ورئيس الزمالك إلى مائة ألف جنيه على كل منهما فقط.

كانت لجنة الانضباط قد قررت إيقاف كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه مع تغريم الأهلى 200 ألف جنيه، ورئيس الزمالك 300 ألف جنيه بسبب شكاوى متبادلة بين الطرفين عقب مباراة القمة بالدور الأول من الدورى.