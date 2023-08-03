اليابان: إجلاء جميع مواطنينا الراغبين في مغادرة النيجر

الخميس 03/أغسطس/2023 - 11:04 ص

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، أن جميع المواطنين الراغبين في مغادرة النيجر على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم، قد غادروا البلاد بحلول الساعات الأولى من اليوم بمساعدة السلطات الفرنسية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو- في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأنباء اليابانية (كيودو)- إنه تم إجلاء ثمانية يابانيين بنجاح من الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، بالإضافة إلى اثنين فرا بالفعل إلى باريس.

وأضاف ماتسونو أن عددا قليلا جدا من المواطنين اليابانيين اختاروا البقاء في النيجر، مشيرا إلى أن طوكيو ستواصل بذل أقصى الجهود لضمان سلامتهم.

وتعمل فرنسا منذ يومين على إجلاء رعاياها الفرنسيين وكذلك المقيمين من الدول الأوروبية الأخرى في النيجر، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.