تباين أسعار العملات الأجنبية بداية اليوم الخميس 3 أغسطس 2023

تباينت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، تباينا ملحوظًا بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، وقبل ساعات قليلة من اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري لحسم مصير الفائدة في السوق المصرفي المصرية، وهو الاجتماع الخامس لها خلال العام الجاري 2023، لبحث أسعار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها، حتى لا يؤثر رفعها سلبًا على النشاط الاقتصادي الذي يعاني نقص العملة الأجنبية.

وكان البنك المركزى المصرى أبقى سعر الفائدة عند 18.25% فى اجتماع يونيو الماضي، بعد أن رفعها فى مارس السابق 200 نقطة أساس للمرة الأولى خلال العام الجاري، فضلا عن 800 نقطة أساس العام الماضي.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.83 جنيه للشراء و33.98 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل نظيره المصري، فى البنك المركزي المصري نحو 39.39 جنيه للشراء و39.57 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.11 جنيه للشراء و35.27 جنيه للبيع.

ووصل سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.59 جنيه للشراء و21.68 جنيه للبيع.

وبالنسبة لاسعار العملات العربية، مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الخميس وأكثرها انتشارا وتداولا في سوق الصرف المصري ( الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي).

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.17 جنيه للشراء و100.63 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.29 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.