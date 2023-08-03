رسائل مرتضى منصور في ليلة إعلان رحيله رسميًا عن الزمالك

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، المعزول بحكم قضائي، العديد من الرسائل النارية، بعد إعلان رحيله رسميًا، عن أي منصب داخل القلعة البيضاء.

وأعلن مرتضى منصور، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي يعلن رحيله من الزمالك واستقالته من أي منصب له في النادي، مؤكدا أنه تحول الآن إلى مشجع درجة ثالثة، وتأتي أبرز رسائل مرتضى منصور على النحو التالي:

الزمالك مديون بـ 140 مليون جنيه لاتحاد الكرة بالإضافة إلى غرامة سبورتنج لشبونة التي تمنعنا من القيد.

حاولت مع اتحاد الكرة وتصرفت في ٣٠ مليون جنيه لقيت القائمة الأولى.

أترك النادي وفي خزينته حوالي 20 مليون جنيه ولم أتنازل عن دولار واحد من قيمة غرامة كهربا.

إذا لم يدفع كهربا سيتم إيقافه وإذا دفع يجني الزمالك حوالي ١٠٠ مليون جنيه بالإضافة إلى ١٠٠ مليون أخرى محجوز عليها.

أنا رئيس النادي غصب عن الكل، فزت بالانتخابات لأكثر من دورة، ولكنني ارتأيت بأن النادي الذي أحبه ينهار بسبب خلاف مع شخص وأنا لست طرفا فيها لذلك رحلت.

ويستعد الزمالك لمواجهة النصر السعودي، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة، في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الملك محمد بن سلمان للأندية العربية.