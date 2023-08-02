قريبًا.. افتتاح الجبخانة ومصطبة المحمل للزيارة

كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه يتم حاليًا الانتهاء من عدد من المشروعات الأثرية والتي تمثل أهمية كبرى للآثار المصرية وهو ما سيعود بالنفع على حركة السياحة حيث يمثل كل افتتاح جديد لأثر نقطة جذب سياحية جديدة.

جبخانة محمد علي

وأشار إلى ان مشروع ترميم جبخانة محمد علي في عزبة خير الله والتي قامت الدولة المصرية بإزالة العشوائيات حولها، قارب على الانتهاء وهي أحد أهم الموانئ الأثرية الباقية من عصر محمد علي باشا، والجبخانة هي مخزن البارود والسلاح، والتي كان مقرها أولًا في القلعة، ولكن نظرًا لتعرضها للانفجار أمر محمد علي باشا ببنائها في تلك المنطقة وأحاطها بسور مزدوج، وقد تم تصوير بعض مشاهد فيلم صلاح الدين الأيوبي في ذلك الأثر الهام.

جامع الأقمر



وأضاف أن أعمال ترميم جامع الأقمر في شارع المعز لدين الله الفاطمي أحد أقدم الآثار الفاطمية قاربت أيضًا على الانتهاء وسيتم افتتاحه قريبًا وواجهة جامع الأقمر تعتبر من أجمل الواجهات الحجرية وأقدمها في العامارة الإسلامية.

جامع سارية الجبل



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الترميم مسجد سليمان باشا الخادم المعروف بجامع سارية الجبل والذي تم بناؤه في القلعة وهو أول وأقدم أثر عثماني في مصر، حيث تم تميم قبابه البالغ عددها ما يقرب من 22 قبة، وإرجاع القيشاني عليها لحالته الصلية، وترميم عناصر الجامع ترميمًا دقيقًا.

قصر المانسترلي



كما أشار إلى قرب انتهاء أعمال ترميم قصر حسن فؤاد باشا المانسترلي الشهير بقصر المانسترلي، والذي يقع إلى جوار مقياس النيل في جزيرة روضة المنيل، ويتم أيضًا الانتهاء من مبنى مصطبة المحمل أسفل القلعة حيث بدأت أعمال الترميم فيه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إضافة إلى ما تم من أعمال لإنشاء مسطحات خضراء أمام القلعة والتي سيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر.

انتهاء أعمال ترميم في آثار الأقصر وأسوان



كما أشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الترميم والإنارة بمعبد كوم أمبو بمحافظة أسوان، كما أسفرت أعمال الترميم بمعبد إسنا عن ظهور نقوش وألوان لأول مرة بالمعبد، هذا بالإضافة إلى ما يتم من أعمال ترميم بمعبد الأقصر، ومعابد الكرنك.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إزالة الاتساخات والتكلسات وظهور النقوش والألوان في معبد هابو، وكذلك إزالة الاتساخات والتكلسات في معبد سيتي الأول بالبر الغربي بالأقصر، كما تجري حاليًا أعمال تقوية النقوش والألوان وإزالة الاتساخات من بعض مقابر وادي الملوك حيث تم البدء بمقبرة مِرن بتاح ومقبرة تاوسِرت وسيستمر العمل تباعًا، كما تم الانتهاء من أعمال الترميم بمعبد دير المدينة بالأقصر وظهرت نقوشه والوانه لأول مرة منذ مئات السنوات.