بالفيديو.. التعليم العالي: مد تسجيل طلاب الثانوية العامة لاختبارات القدرات حتى غد الخميس

أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن مكتب التنسيق بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات استعد مبكرًا لاختبارات القدرات، وهي تسير هذا العام بمنتهى الانتظام واليسر.

وقال "عادل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الأخبار" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، إن المجلس الأعلى للجامعات بدأ بحملات توعية مبكرًا للطلاب بكيفية إجراء اختبارات القدرات، وتم إصدار دليل إرشادي تفصيلي بكل اختبار من الاختبارات، مع إصدار عدة أدلة إرشادية لتوعية الطلاب بكيفية الدخول على موقع التقديم الإلكتروني وتسجيل موعد ومكان إجراء الاختبارات.

وأضاف، أنه تقرر مد تسجيل طلاب الثانوية العامة لاختبارات القدرات حتى غدًا، حيث كانت مقررة أن ينتهي التسجيل في 29 يوليو الماضي، منوهًا أن يجوز للطالب اختيار أكثر من تخصص علمي لإجراء اختبارات القدرات بها، ولكن حال لم يقدر له النجاح باختبار لا يعيده مرة أخرى، وهذا ينطبق على الجامعات الحكومية والمعاهد التي يبدأ تنسيقها في مرحلته الأولى السبت المقبل.

وأردف، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي ، أن الجامعات الخاصة والأهلية تجري اختبارات القدرات وفقًا للجداول التي تقوم بالإعلان عنها.