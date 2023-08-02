غدا.. الكنيسة تحتفل بمئوية ميلاد البابا شنودة في مركز المنارة الدولي

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى مئوية البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدا الخميس، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، بقاعة المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس - محور المشير.

ويتضمن الحفل العديد من الفقرات المستوحاه من تراث قداسة البابا الثمين والزاخر، ويأتى هذا الحفل كختام لفعاليات تم تنظيمها من قبل المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وامتدت لفترة ثلاث أيام متتالية، بدأت بالمؤتمر العلمى والبحثى، ويقام تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأنبا موسى الأسقف العام للشباب والأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى الأرثوذكسى.

ومن المقرر ان يشارك الحضور عدد كبير من كبار قيادات الدولة وعدد من السفراء ورجال الدين الاسلامي والمسيحي من جميع المذاهب المسيحية، شخصيات عامة ورجال الفكر والفن والثقافة .

الجدير بالذكر ولد البابا شنودة الثالث باسم، نظير جيد روفائيل في 3 أغسطس 1923 وهو البابا رقم 117.