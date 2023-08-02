مسببات الإدمان المستحدثة وكيفية الوقاية منها.. عضو القومي للصحة النفسية يوضح

قالت الدكتورة منار العطار رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إن ملف الصحة النفسية بشكل عام بما فيها الإدمان حصل على اهتمام كبير جدا من القيادة السياسية في الوقت الحالي.

وأضافت "العطار" في حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء:"لدينا في وزارة الصحة والسكان حملة بناءً على عرض من وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار على رئيس الجمهورية، وذلك للصحة النفسية للمجتمع"، مشيرةً إلى وجود انواع مستحدثة من الإدمان، وهذه المواد المستحدثة صعب تتبعها، لأنها مجموعة خلطات غريبة، وبالتالي تظهر أعراض جديدة جدا ليست معروفة أو موجودة في الكتب.

وتابع: "يلجأ لهذه المواد تجار المخدرات لأن جهود المكافحة تقلل المخدرات الموجودة، ولتعويض هذا النقص والحصول على مفعول أكثر وتقليل تكلفة هذه المواد وزيادة التويع يتم عمل خلطات غير معروفة المصدر، وبالتالي، فإن الفريق الطبي لا يكون واعيا بها لانها ليست معروفة، ولا يعرف اعراضها، حيث نفاجئ بشباب حديث السن يعاني من أمراض عضوية خطيرة مثل الأزمات القلبية".