أستاذ تغذية: جسم الإنسان يحتاج من 2.5 إلى 3 لترات مياه يوميا

قال الدكتور أشرف عبدالعزيز عبدالمجيد، أستاذ التغذية وعميد كلية الاقتصاد المنزلي السابق، إن المياه من العناصر الغذائية الستة التي يجب أن يحصل الإنسان عليها وذلك بـ2.5 إلى 3 لترات في اليوم في الظروف الجوية العادية، ولكن الأمر يختلف في الأجواء الأخرى.

وأضاف "عبدالعزيز" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء: "من ناحية التغذية نقول إن الإنسان يحتاج من نصف إلى 1.5 لتر مياه في صورة سوائل مثل الشاي أو القهوة او العصائر بينما الكمية الباقية يمكن الحصول عليها من خلال الأكل".

وتابع أستاذ التغذية وعميد كلية الاقتصاد المنزلي السابق: "كي يحصل الجسم على العناصر الغذائية بالشكل المناسب تحدث عملية امتصاص الهضم داخل جسم الإنسان، وهذه العمليات يخرج منها كمية من المياه، وجرى تقدير هذه الكمية من 2.5 إلى 3 لترات يوميا".