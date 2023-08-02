5 أغسطس.. معامل التنسيق بجامعة جنوب الوادي تستقبل طلاب المرحلة الأولى

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، القائم بعمل رئيس جامعة جنوب الوادي، أن معامل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالغردقة تستقبل طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة لتسجيل الرغبات بمعامل التنسيق الالكتروني اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5/ 8 /2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9 /8 /2023 وذلك وفقا للحد الادنى التالي الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 % فأكثر للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر للشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر

وأضاف الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تخصيص 38 جهاز بمعامل التنسيق بمقر الجامعة بقنا بمعمل التطوير 1، ومعمل التطوير 2 بمبنى المدرجات وقاعة المؤتمرات كما تم تخصيص 20 جهاز بمعمل التطوير بكلية التربية بالغردقة

وأضاف المهندس علي فكري مدير مركز المعلومات بالجامعة أنه حرصا على تسجيل بيانات الطلاب بشكل صحيح على الموقع الإلكتروني للتنسيق يتواجد بالمعامل نخبة من مهندسي مركز المعلومات بالجامعة لمساعدة الطلاب.