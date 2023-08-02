اليوم.. انطلاق معرض ابتكارات ومشاريع تخرج طلاب جامعة حلوان

تنظم أسرة من أجل مصر المركزية، اليوم الأربعاء، بجامعة حلوان معرض الابتكارات الطلابية ومشاريع التخرج في نسخته الخامسة، تحت شعار "مبتكرين من أجل مصر"، وذلك بإشراف الدكتور كريم همام رائد الأسرة ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أوضح ان الفعالية تهدف إلى تعزيز روح الابتكار لدى الطلاب وتشجيعهم على تبادل الخبرات والأفكار بين بعضهم البعض، كما يهدف المعرض إلى ربط الطلاب بسوق العمل وتوفير فرص تطويرية تساهم في تأهيلهم لمواجهة التحديات القادمة.

وتشهد فعاليات المعرض مشاركة كليات متنوعة، وهي كلية هندسة حلوان، وكلية هندسة المطرية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية العلوم والتكنولوجيا والتعليم.

ويقام المعرض تحت ريادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق من ياسر الجبالي، مسئول الأسرة ومدير رعاية الشباب بكلية هندسة حلوان.