الأنبا باسيليوس يتفقد الأنشطة الصيفية بكنيسة مارجرجس ببني مزار

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، الأنشطة الصيفية، بكنيسة مار جرجس، ببني مزار.
جاء ذلك بحضور الأب أوغسطينوس سامي، راعي الكنيسة، حيث اطمأن الأنبا باسيليوس على جميع الأنشطة الخدمية بالكنيسة، مقدمًا كلمات التشجيع لأبناء الرعية، مؤكدًا لهم أهمية الالتزام بآداب الكنيسة، وحضور القداس الإلهي بانتظام، وممارسة الأسرار المقدسة.
وأشار المطران في حديثه مع خدام الكنيسة إلى ضرورة استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، لجذب مخدوميهم، وإيصال التكوين الروحي لهم، بطرق سهلة، وشيقة.