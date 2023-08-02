الأنبا باسيليوس يتفقد الأنشطة الصيفية بكنيسة مارجرجس ببني مزار

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، الأنشطة الصيفية، بكنيسة مار جرجس، ببني مزار.

جاء ذلك بحضور الأب أوغسطينوس سامي، راعي الكنيسة، حيث اطمأن الأنبا باسيليوس على جميع الأنشطة الخدمية بالكنيسة، مقدمًا كلمات التشجيع لأبناء الرعية، مؤكدًا لهم أهمية الالتزام بآداب الكنيسة، وحضور القداس الإلهي بانتظام، وممارسة الأسرار المقدسة.

وأشار المطران في حديثه مع خدام الكنيسة إلى ضرورة استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، لجذب مخدوميهم، وإيصال التكوين الروحي لهم، بطرق سهلة، وشيقة.

4DAE2E78-77A9-4125-8A5B-015AAA28D383

82D161E9-A824-4FB2-A2F6-033FD8B52252

404FBFBA-5C60-4016-91BC-853B06B76FFB

13E9905D-B2D7-41F1-886F-204199C1C2A1

DEF88CE2-871E-49C2-AF9E-29F6EF925350

4BB6FEB4-43C6-4539-A7B1-0277B7EFC4D7

AFDFEB9C-8D0D-4B16-A54A-358FC009A6F6

7987923A-74A3-4389-91B1-08CF722868A5

328D0B09-7B1D-4215-9368-EF6DD6924FC7

E192493B-927B-47CD-A5AB-D72C6C36A1BE

01767DAA-75E8-4F31-944D-B95E6A8F6CD2

380B437A-A423-4D4F-A8CF-EB2184AFB648

A8539657-3787-4849-A8BB-A4A19A30805B

A6389A5E-F5EB-40B9-B409-01950A7354CA

2467E34F-1A20-46DF-BB7C-83E1C047BE91

21236A92-5DFA-4818-B182-0E8BE38ECF17

DE47ECD9-4ED5-498C-A631-E10104B03D64

7D822849-C5DE-48C1-B6EC-982C9E486DCB

8B8A0D5D-B3D0-46AB-A264-445B0DBD8FB8

D2590E5D-5DA8-4007-9B21-5BE2B05D6388