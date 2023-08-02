أغلقت بورصة فلسطين تداولاتها اليومية على ارتفاع، بنسبة 0.12%، ما يعادل 0.78 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 644.56 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 307,432 سهماً، بقيمة إجمالية تبلغ 535,381 دولاراً، نفّذت من خلال 96 صفقة.
اقتصاد
البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع
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أغلقت بورصة فلسطين تداولاتها اليومية على ارتفاع، بنسبة 0.12%، ما يعادل 0.78 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 644.56 نقطة.
أغلقت بورصة فلسطين تداولاتها اليومية على ارتفاع، بنسبة 0.12%، ما يعادل 0.78 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 644.56 نقطة.