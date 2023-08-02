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الأربعاء 02 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة فلسطين
بورصة فلسطين
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أغلقت بورصة فلسطين تداولاتها اليومية على ارتفاع، بنسبة 0.12%، ما يعادل 0.78 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 644.56 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 307,432 سهماً، بقيمة إجمالية تبلغ 535,381 دولاراً، نفّذت من خلال 96 صفقة.

بورصة فلسطين ارتفاع الأسهم المتداولة