البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع

أغلقت بورصة فلسطين تداولاتها اليومية على ارتفاع، بنسبة 0.12%، ما يعادل 0.78 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 644.56 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 307,432 سهماً، بقيمة إجمالية تبلغ 535,381 دولاراً، نفّذت من خلال 96 صفقة.