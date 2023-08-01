الولايات المتحدة تثمن دراسة كينيا لقيادة قوات دولية في هاييتي

أثنت الولايات المتحدة الأمريكية على حكومة كينيا دراستها قيادة قوة متعددة الجنسيات تعمل في هايتي للمساعدة في معالجة انعدام الأمن الناجم عن عنف العصابات.

وأفاد بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أن واشنطن تتطلع إلى العمل مع شركاء هاييتي للمضي قدمًا في هذه العملية بنجاح من خلال قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يأذن بإرسال قوة متعددة الجنسيات إلى هايتي، مؤكدا أن دعم واشنطن لشعب هايتي لا يزال ثابتا.

ودعت الولايات المتحدة أصحاب المصلحة في هاييتي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتوسيع الإجماع السياسي واستعادة النظام الديمقراطي.