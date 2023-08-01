حملات أمنية مكثفة لضبط المتهمين بترويج وتعاطي المواد المخدرة بالجيزة

رصدت الأجهزة الأمنية لما نُشِر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن ادعاء أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة، انتشار أعمال ترويج وتعاطى المواد المخدرة بمنطقة مقابر أبوصير بدائرة مركز البدرشين.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية على المنطقة محل الشكوى والمناطق المتاخمة لها خلال الفترة من 1/3/2023 حتى 27/7/2023 أسفرت جهودها عن ضبط 169 قضية "مواد مخدرة" بإجمالى عدد 189 متهمًا، ضُبط بحوزتهم «كمية من مخدر الحشيش وزنت 37,250 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 11,300 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام- كمية من مخدر الآيس "الشابو"– عدد 2887 قرص مخدر».

وجارٍ استمرار توجيه الحملات بالمنطقة المشار إليها لضبط كافة المخالفات.