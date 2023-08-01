برلماني: اعتماد "الصحة" 700 مليون جنيه لبناء مستشفى أبو كبير إنجاز للجمهورية الجديدة

أعلن اللواء عبدالله لاشين، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، اعتماد وزارة الصحة مبلغ 700 مليون جنيه لإنشاء مستشفي أبو كبير المركزي الجديد بمحافظة الشرقية ، وذلك لخدمة اكثر من مليون مواطن .

وقال لاشين ، في تصريحات صحفية، إن الشركة المسئولة عن أعمال بناء المستشفى قامت بالفعل ببدء الحفر لبناء المشروع الذي انتظره أهالي مركز ابو كبير لسنوات طويلة ، حيث يخدم ذلك المستشفي مليون مواطن يقطنون داخل مدينة وقري ابو كبير والمراكز المجاورة لها .

وأكد أنه تقدم بعدد كبير من طلبات الإحاطة حول تأخر بناء المستشفي ، وتكللت تلك الجهود بموافقة الوزارة علي تخصيص الميزانية اللازمة للبناء وهو ما يعكس حرص الحكومة علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير خدمة صحية جيدة للمواطنين .

وأشار الي ان الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، تعلي من قيمة المواطن من خلال توفير كافة الخدمات سواء كانت علي مستوي الصحة او مراكز الشباب والتعليم والخدمات العامة ، لافتا الي أن تلك الانجازات لا ينكرها الا جاحد.