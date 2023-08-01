بالفيديو.. الأرصاد: أجواء صيفية معتادة وموجات حارة قادمة أقل من شهر يوليو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تسجل معدلات طبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام أو أعلى بحوالي درجة، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون صيفية معتادة، وسيكون هناك موجات ارتفاعات في درجات الحرارة أو موجة شديدة الحرارة، ولكنها لن تكون بمثل الطول الذي شهدناه في شهر يوليو.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن المناطق الساحلية تسجل أقل درجات حرارة في مصر، وخلال تلك الأيام تسجل درجات الحرارة ما بين ال32 إلى 33 درجة مئوية، ولكنها تكون أعلي في نسب الرطوبة.

وتابعت، أن البلاد سجلت ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة لمدة حوالي أسبوعين، ولكن بدأنا نشعر بانكسار درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري، بجانب استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، والتي تزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن شهر أغسطس يعتبر ذروة فصل الصيف، نتيجة ارتفاعات نسب الرطوبة ودرجات الحرارة، ومع شهر سبتمبر يبدأ منخفض الهند الموسمي في التراجع، وتقل نسب الرطوبة ودرجات الحرارة مع بداية فصل الخريف.