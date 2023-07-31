تمديد حالة الطوارئ في ميانمار لستة أشهر إضافية

قررت حكومة ميانمار التي يسيطر عليها الجيش تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ الإطاحة بالحكومة المدنية منذ قرابة العامين ونصف العام.

وأفادت وسائل إعلام رسمية - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم/الاثنين/ - بأن مجلس الدفاع والأمن الوطني اجتمع في العاصمة ناي بي داو، ومدد حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر أخرى اعتبارًا من غد الثلاثاء.

وتشير هذه الخطوة إلى أنه سوف يتم تأجيل الانتخابات العامة، التي كان تم الوعد بإجرائها في أغسطس المقبل.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ عندما تم اعتقال زعيمة البلاد "أونج سان سوتشي" وكبار المسؤولين في حكومتها وأعضاء من حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" في الأول من فبراير عام 2021.

وقال الجيش إنه سيطر على السلطة بسب مزاعم بحدوث تزوير في الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في نوفمبر عام 2020 والتي حقق فيها حزب سوتشي فوزًا ساحقًا، واندلعت احتجاجات واسعة النطاق مناوئة للانقلاب قوبلت بقمع شديد من قوات الأمن.