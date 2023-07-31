موسكو: الاستخبارات الأجنبية تسعى لتشكيل كتيبة انفصالية في كاريليا بمشاركة فنلنديين

قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، إن أجهزة الاستخبارات الأجنبية تحاول زرع الروح الانفصالية لدى سكان منطقة كاريليا الروسية المجاورة لفنلندا وتعمل على تشكيل كتيبة قومية انفصاليه منهم.

وأضاف باتروشيف، خلال اجتماع حول أمن كاريليا، اليوم /الاثنين/: إن "الاستخبارات الأجنبية تستهدف زعزعة الوضع الاجتماعي والسياسي في جمهورية كاريليا الروسية وإثارة الاضطرابات، وتنشط الاستخبارات الأجنبية لتحفيز النزعة الانفصالية وقبل كل شيء لدى جيل الشباب، في كاريليا تنتشر دعوات للتطرف عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومعلومات عن خطط لإنشاء كتيبة كاريليا القومية للانفصال".

يُذكر أن الاتحاد السوفيتي السابق شن حربا على فنلندا عام 1939 واستولى على جزء منها، أطلق عليه "كاريليا".. ويعيش في منطقة "كاريليا" الروسية العديد من السكان من أصول فنلندية.

وميدانيا.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية التصدي لعدة هجمات والقضاء على نحو 710 جنود أوكرانيين على مختلف المحاور خلال يوم.

وذكرت الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية أنه تم صد 11 هجوما أوكرانيا على محور دونيتسك، حيث بلغت خسائر العدو أكثر من 220 جنديا.

وأضافت: "أنه على محوري زابوروجيا وجنوب دونيتسك، تم التصدي لهجوم في منطقة قرية ستارومايورسكويه بدونيتسك وهجوم آخر في منطقة قرية أوسبينوفكا بزابوروجيه، حيث تم أيضا القضاء على 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، بالإضافة إلى مجموعتي تخريب واستطلاع في منطقة أخرى من زابوروجيه، ليبلغ إجمالي خسائر العدو على المحورين 275 جنديا في يوم".

وتابعت "أنه تم صد هجومين على محور كراسني ليمان، حيث قتل هناك ما يصل إلى 140 جنديا أوكرانيا"، مشيرة إلى أنه على محور كوبيانسك واصلت فصائل هجومية روسية تقدمها في منطقة قرية كوزيموفكا بلوانسك، حيث بلغت خسائر العدو على ذلك المحور أكثر من 45 فردا، فيما قتل على محور خيرسون 30 جنديا، فيما أصابت النيران الروسية 107 وحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 119 منطقة.

كما تم تدمير ورشة لتجميع الطائرات بدون طيار الأوكرانية في منطقة خاركيف، وأصيب مقر وثكنة للواء مشاة البحرية 35 الأوكرانية، وضرب مستودع ذخيرة في دونيتسك، فيما تم إسقاط طائرة من طراز "سو-25" أوكرانية في دونيتسك الشعبية، واعتراض 12 قذيفة من راجمات الصواريخ "هيمارس" وتدمير 23 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق متفرقة.