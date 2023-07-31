ads
الإثنين 31 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ جنوب سيناء يحصل على جائزة أفضل مسئول حكومي عربي لمدينة سياحية

جانب من التكريم
جانب من التكريم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حصل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على جائزة أفضل مسئول حكومي عربي لمدينة سياحية في الدورة السابعة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في المنتدى العربي الثالث للسياحه والتراث “صلالة 2023” اوسكار الإعلام السياحى.

جاء ذلك على هامش  مشاركته في فعاليات المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث والمنعقد في الفترة من 31/7 إلى 1/8/2023 بمدينه صلاله بسلطنة عمان ، بمشاركه من عدد كبير من الاعلاميين ورجال السياحه ورجال الاثار العرب، والذى قام من خلالة  بعرض المقومات السياحية  العديدة المتنوعة لمدينة شرم الشيخ في سياق التسويق السياحى للمدينة بالمنطقة العربية، وذلك في ظل المشاركة المتميزة من الهيئات و رجال الإعلام والسياحة والاستثمار حضور المنتدى.

inbound4510491193301037796
inbound4510491193301037796

inbound397251256939472049
inbound397251256939472049

inbound8132581961046964050
inbound8132581961046964050

inbound3186070444481583092
inbound3186070444481583092
الدورة السابعة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة المنتدى العربي الثالث للسياحه والتراث صلالة 2023 اوسكار الإعلام السياحى - محافظ جنوب سيناء - اللواء خالد فودة أفضل مسؤل حكومي لمدينة سياحية