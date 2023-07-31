محافظ جنوب سيناء يحصل على جائزة أفضل مسئول حكومي عربي لمدينة سياحية

حصل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على جائزة أفضل مسئول حكومي عربي لمدينة سياحية في الدورة السابعة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في المنتدى العربي الثالث للسياحه والتراث “صلالة 2023” اوسكار الإعلام السياحى.

جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث والمنعقد في الفترة من 31/7 إلى 1/8/2023 بمدينه صلاله بسلطنة عمان ، بمشاركه من عدد كبير من الاعلاميين ورجال السياحه ورجال الاثار العرب، والذى قام من خلالة بعرض المقومات السياحية العديدة المتنوعة لمدينة شرم الشيخ في سياق التسويق السياحى للمدينة بالمنطقة العربية، وذلك في ظل المشاركة المتميزة من الهيئات و رجال الإعلام والسياحة والاستثمار حضور المنتدى.

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