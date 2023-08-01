غدا.. مواجهات نارية فى البطولة العربية

تختتم غدا الأربعاء الجولة الثالثة من دور المجموعات، للبطولة العربية من كأس الملك سلمان التى تقام حاليا بالمملكة العربية السعودية.

وتشهد البطولة غدا 4 مباريات مصيرية تحدد المتأهل لدور ربع النهائى بين المجموعة الأولى والثانية ويلتقى الترجى التونسى أمام نظيرة الصفاقسى فى كلاسيكو تونسى آفريقى، الذى يجمع الفريقين على استاد مدينة الملك سعود الرياضية – الباحة، فى الجولة الختامية من دور المجموعات.

ويلتقى فى المباراة الثانية فريق الشرطة العراقى مع اتحاد جدة السعودى فى مباراة قوية، وحصد الفريق العراقى لقب الدورى المحلى بأداء مميز هذا الموسم، بينما تصدر أيضا فريق اتجاد جدة الدورى السعودى بعد منافسة شرسة مع فريق النصر وفاز باللقب.

وتمكن مسئولو نادى اتحاد جدة السعودى برئاسة أنمار الحائلى من ضم العديد من الصفقات السوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية أبرزها النجم الفرنسى كريم بنزيما الذى يقدم أداء اكثر من رائع فى البطولة حتى الآن، وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية – الطائف بختام الجولة الثالثة فى المجموعة الأولى.

ويصطدم فى المجموعة الثانية فريق السد القطرى نظيره نادى أهلى طرابلس الليبى فى مباراة قوية، حيث يبحث كل فريق على الفوز وحصد الثلاث نقاط، وتقام المواجهة التى تجمع الفريقين على ملعب نادى ضمك السعودى، فى الجولة الثالثة والختامية من دور المجموعات.

ويواجه فريق الهلال السعودى الوداد المغربى فى مباراة تعتبر الأقوى فى المجموعة الثانية، ويحاول فريق الوداد الثأر من آخر لقاء بالفريق الأزرق بمونديال الأندية بعدما أقصى الفريق السعودى الوداد من البطولة، وتقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية - أبها.

وكانت مواجهة الوداد البيضاوى المغربى، أمام نظيره أهلى طرابلس الليبى، قد انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الأول، وذلك على ملعب "استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

أحرز هدفى اللقاء اللاعب أيوب العملود فى الدقيقة الـ 47 من عمر الشوط الأول لصالح الوداد، بينما جاء هدف التعديل لصالح أهلى طرابلس عن طريق اللاعب أحمد كرواع فى الدقيقة الـ 48 من بداية الشوط الثانى.

بهذا التعادل أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده ليصبح رصيد الوداد نقطتين، فى المركز الثانى من ترتيب المجوعة الثانية، بينما أصبح رصيد أهلى طرابلس نقطتين فى صدارة المجموعة.

ويقع الوداد المغربى فى المجموعة الثانية رفقة السد القطرى والهلال السعودى وأهلى طرابلس الليبى.