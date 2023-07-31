محافظ دمياط تتابع موقف تطوير الامتداد العمراني في رأس البر

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة رأس البر، وذلك خلال اجتماع جاء برئاستها اليوم بحضور رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و مديرى شركتى مياه الشرب و الصرف الصحي والكهرباء وعدد من مديرى الادارات المعنية بتلك الجهات.

حيث تم عرض ما تم تنفيذه من توصيات خلال الاجتماع السابق، واستعراض المقترحات المقدمة من قطاع الكهرباء لاستكمال أعمال مد شبكات وخطوط الخدمة لمرفق الكهرباء للتقسيمات الغير مخدومة وذلك وفقًا لدراسات محددة، وبما يتناسب مع طبيعة المنطقة والرؤى المستقبلية ، حيث أكدت على ضرورة التنسيق بين القطاع والوحدة المحلية لتنفيذ ذلك.

وفى سياق آخر، ناقشت " محافظ دمياط " مع مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ملامح الخطة القادمة لاستكمال أعمال الشبكات للمياه والصرف الصحى ودراسة موقف المشروعات الخاصة بذلك القطاع لتغطية المنطقة بهذه الخدمات، كما ناقشت المعوقات التى قد تواجه تلك الخطة لوضع حلول مناسبة وعاجلة ، وأكدت على البدء فى التنفيذ لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الفترة القادمة.

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، غلق إحدى المطاعم و الكافيتريات بشارع النيل بمدينة رأس البر على خلفية حدوث حالات نزلات معوية بعد تناولهم لوجبات طعام بها ، مما أدى إلى دخولهم المستشفيات لتلقى العلاج .

وفور رصد ذلك ، كانت " المحافظ " قد أمرت بتوجيه لجنة من مديرية الصحة إلى المكان، والتى رصدت مخالفات للاشتراطات الصحية وعدم تخزين اللحوم بشكل صحيح و كذلك عدم اتباع إجراءات النظافة العامة ،كما قامت بسحب عينات من اللحوم المطهية و إعدام ٢٥ لتر زيت سبق استخدامه وأيضًا ٥٣ كيلوجرام طعام واغذية لتغير خواصها مما أدى إلى عدم صلاحيتها ، هذا إلى جانب سحب مسحات من العمال والاوانى .

فيما وقد تواصلت " محافظ دمياط " مع مدير مديرية الصحة للاطمئنان على الحالة العامة للمصابين ،حيث يتلقى ٩ حالات العلاج بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة رأس البر و ٤ حالات بمستشفى الحميات بمدينة دمياط، وأكد مدير المديرية أن الحالات مستقرة بشكل كبير بعد تلقيهم العلاج و تم وضعهم تحت الملاحظة.