الكهرباء توضح موعد انقطاع التيار عن 5 أحياء تتبع شركة شمال القاهرة

أكدت وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة أنه في حالة حدوث أعطال طارئة أثناء أو خلال اليوم بأي منطقة خارج خطة تخفيف الأحمال يتم إبلاغ وزارة الكهرباء عبر الأرقام الخاصة بكل شركة، كما تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بالاستمرار في توفير المستلزمات البترولية الخاصة بتشغيل محطات التوليد الكهربائية.

وفي ذات السياق أوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن لجنة الأزمات تضم في عضويتها ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية، لافتا إلى أن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، تشمل 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.

وأكد مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الشركة القابضة تلقت جداول تخفيف أحمال الكهرباء ومواعيد انقطاع الكهرباء فى جميع المدن والأحياء والقرى بجميع أنحاء الجمهورية، من خلال شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية.

وترصد “البوابة نيوز” مواعيد فصل التيار الكهربائي عن بعض أحياء محافظة القاهرة وهى شبرا والظاهر والشرابية وروض الفرج التابعين لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 2 ظهرا وفقا لجدول تخفيف الأحمال الذى أعلنه مجلس الوزراء والذى يتم البدء في تطبيقه من الساعة 12 ظهر غد الثلاثاء وذلك فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة ونقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة وهى كالآتى:



أولًا حي الظاهر:

1-شارع الشيخ عبدالله - الفردوس - ميدان الجيش - الشيخ قمر

2-شارع الجيش وشارع سبيل الخازندار من شارع العباسية.

3-شارع الجراج - ميدان المنفلوطي

4-شارع مصر والسودان

ش محمد کامل حسین، ش طه حسين النزهة الجديدة

5-شارع مصر والسودان وشارع الجراج وشارع ترعة الجبل

6- منطقة دير الملاك شارع احمد شفيق وشارع الشيخ البابلي.



ثانيا حى شبرا:

1-مساكن ابو دومة وش عبيد

2-مساكن الكورنيش

3-ش طوسون والعروسي



ثالثا حى روض الفرج:

1-ش ابو الفرج وش علي محمود طة وش طوسون

2-ش روض الفرج وش فخر الدين

3-ش محمد عبد الوهاب

4-ش الامام الحسيني وش هاشم اغا الشرابية

5-ش الشيخ ادريس بجوار بمبم سيما



رابعا حى الشرابية:

1-ش مصنع النسيج الشرابية

2-الشرابية

3-ش حسني بالشرابية

4-ش حسن حسن علام



خامسا حى الأميرية:

1-ش مجمع المصانع

2-ش أحمد حشاد

3-ش الإمام العبد الزاوية



سادسا حى الزاوية الحمرا:

1-سور الفرز الزاوية

2-منطقة عزبة ناصر الجديدة

