القومي للمرأة يهنئ الفتيات الأوائل في الثانوية العامة لعام 2023

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني الى الفتيات الأوائل في الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها وفخرها بنجاحهن المشرف، وحصولهن على العديد من المراكز الأولى في شعب الثانوية العامة وعلى مستوى مكفوفي الجمهورية والدمج التعليمي لهذا العام، قائلة:" أدخلتن الفرح والسعادة على قلوب الجميع اليوم، وهذا النجاح هو بداية الطريق لنجاحات أكبر ومستقبل أكثر اشراقا في ظل عصر ذهبي وقيادة سياسية تدعم فتيات مصر بكل قوة"، متمنيه لهن المزيد من النجاح والتوفيق واستكمال دراستهن بتفوق وتحقيق أحلامهن.

كما وجهت رئيسة المجلس تحية تقدير لأولياء أمور جميع الطالبات والطلاب لجهودهم الكبيرة على مدار عام دراسى كامل في رعاية بناتهم وأبنائهم ودعمهم والاهتمام بهم وتشجيعهم حتى اجتازوا هذه المرحلة الهامة من التعليم.