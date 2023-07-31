قادة انقلاب النيجر ينفذون حملة اعتقالات لوزراء ونواب بالبرلمان

نفذ قادة انقلاب النيجر، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات موسعة شملت عدد كبير من النواب البرلمانيين والسياسيين والقادة الأمنيين والعسكريين في البلاد.

كما شملت الحملة التي قادها قادة الانقلاب عدد كبير من الوزراء وعلى رأسهم وزير الداخلية وقادة حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية والذي يقوده الرئيس محمد بازوم.

وشملت حركة الاعتقالات وزير النفط ووزيرة التعدين وكذا رئيس حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية فوماكوي جادو.

وكانت عدد من دول العالم قد أدانت انقلاب النيجر وتحديد إقامة الرئيس محمد بازوم، كما رفضت عدد كبير من الدول الاعتراف بقادة الانقلاب العسكري الجديد في النيجر.