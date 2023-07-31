موسيماني يقود الوحدة الإماراتي لثاني الانتصارات بالبطولة العربية على حساب شباب بلوزداد

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة الإماراتي فوز صعبًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بهدفين مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من كأس الملك سلمان للأندية، والتي جمعتهما على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ويتصدر الوحدة الإماراتي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني جدول ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، ويحل شباب بلوزداد الجزائري في مذيلة المجموعة بدون رصيد بعد الخسارة في الجولة الأولى بنفس النتيجة أمام نظيره الرجاء المغربي.

وجاء هدف الوحدة الأول في الدقيقة 44 من أحداث الشوط الأول بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء،لتسكن شباك الفريق الجزائري

وأضاف جوانكا الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 61 من عمر المباراة بعد خطأ في التمركز الدفاعي للفريق الجزائري، لتصل الكرة إلى جوانكا الخالي تمامًا من الرقابة، ويسدد كرة قوية تسكن الشباك.

وقلص بوجرة الفارق لصالح الفريق الجزائري، بعد تصويبة صاروخية من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 80 تسكن شباك الوحدة الإماراتي.