محافظ الشرقية يهنئ أوائل الثانوية العامة

قدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية التهنئة لأبنائه الطلاب من أبناء المحافظة والحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 م متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وحصل الطالب عبدالرحمن بيومي حسين، على المركز الأول على مستوى الجمهورية (شعبة الرياضيات دمج تعليمي)، والمُقيد بمدرسة شلشلمون الثانوية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية.

كما حصلت الطالبة أمل سيد محمد عبد الغفار، على المركز الأول على مستوى الجمهورية (شعبة العلوم في الدمج التعليمي) والمُقيدة بمدرسة شلشلمون الثانوية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية.

وأعرب محافظ الشرقية عن تمنياته لجميع الطلاب المتفوقين بمستقبل واعد ومشرق في استكمال المراحل الدراسية المقبلة، مشيدًا بمنظومة التعليم بالمحافظة، وما أسفرت عنه من حصد مراكز أولى لأبناء المحافظة على مستوى الجمهورية.

كما هنأ المحافظ أولياء أمور الطلاب الأوائل مقدمًا لهم خالص الشكر والتقدير على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم لاستكمال مسيرتهم العلمية والمشاركة في بناء الوطن وتقدمه.