انتشال جثة سائق لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بالقليوبية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، جثة سائق مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية، حيث نزل للاستحمام ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، جري نقل الجثة لمشرحة مستشفي الخانكة المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستدعاء أهلية المتوفي وشهود الواقعة لسماع شهادتهم.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بغرق شاب بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وجري إبلاغ قوات الإنقاذ النهري والتي انتقلت علي الفور، وجرى انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "محمد أ م"، 22 سنة، سائق تروسيكل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، إثر نزوله للاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية دائرة المركز، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.