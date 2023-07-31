البطولة العربية.. طاقم حكام مصري بقيادة أمين عمر يدير مباراة الكويت والرجاء

أسند الاتحاد العربي لكرة القدم مباراة الكويت الكويتي و الرجاء المغربي الي الحكم المصري أمين عمر يعاونه محمود أبو الرجال و أحمد حسام و هيثم قيراط حكم رابع تونسي ، ومحمود عاشور حكم فيديو و محمد عبدالله مساعد حكم فيديو .

يسعى فريق الرجاء المغربي لخطف بطاقة التأهل للدور التالي عندما يواجه الكويت الكويتي مساء اليوم في بطولة كأس الملك سلمان للأندية البطولة العربية.

ويحتض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية فى أبها مواجهة الرجاء والكويت مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويتصدر فريق الوحدة الإماراتي المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط ، بالتساوي مع الرجاء ، فيما يتذيل شباب بلوزداد والكويت المجموعة ، برصيد صفر من النقاط.