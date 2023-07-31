إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي أعلى محور الضبعة بأوسيم

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي أعلى محور الضبعة نزلة الكوم الأحمر بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي محور الضبعة نزلة الكوم الأحمر بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي نتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.